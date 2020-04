ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਰੰਗਤ: ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ Posted On April - 7 - 2020 ਦੀਪਕ ਠਾਕੁਰ

ਤਲਵਾੜਾ, 6 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਵਿੱਚ ਤਬਲੀਗੀ ਮਰਕਜ਼ ’ਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਉਪਰੰਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆਏ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲ਼ਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਗੁੱਜਰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਨਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ, ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਤੁਰਨ ਫ਼ਿਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫੈਲ਼ਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਘੇਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁੱਜਰ ਨੂਰ ਹੁਸੈਨ, ਮੀਰੋ, ਸਪੂਰਾ, ਸ਼ਰੀਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ, ਵੀਰੂ, ਆਲਮਦੀਨ, ਰਾਣੂ, ਸਾਈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਆਦਿ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰੌਲ਼ਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕਲੋਨੀ ਤਲਵਾੜਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਕੋਲ਼ ਨੇੜਲੇ 4-5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਡੰਡੇ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਸਲੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫ਼ਰਮਾਨ ਅਲ਼ੀ, ਨੂਰ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਅਲੀ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਘਟਨਾ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁੱਜਰੀ ਮੀਰੋ ਤੇ ਸਪੂਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਰਐਮਪੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਪਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਕਮਲੂਹ ਦੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਸਵਾਂ ਦਰਿਆ ਨੇੜੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: ਐੱਸਡੀਐੱਮ

ਐਸਡੀਐਮ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁੱਜਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਜਾਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ: ਐੱਸਐੱਸਪੀ

ਐਸਐਸਪੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗੌਰਵ ਗਰਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਜੀਪੁਰ ਤੇ ਤਲਵਾੜਾ ਵਿਚ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

