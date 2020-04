ਕਰੋਨਾ: ਨਿਹੱਥੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਰੂਰਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ Posted On April - 27 - 2020 ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 26 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ, ਕਨਫਰਮਲ ਵਾਰਡ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਸਪੈਕਟਡ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰੂਰਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਬੀਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੂਰਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਥੇ ਸੀਮਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਗੈਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੋਕੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ

ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਕੇ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜੁੱਟ ਗਈਆ ਹਨ। ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸਹਿਜੜਾ, ਵਜ਼ੀਦਕੇ, ਚੁਹਾਣਕੇ ਆਦਿ ਦਾ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁੰਨੀਆ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਰਹੀਆ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ, ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਪਰਹੇਜ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਕਰੋਨਾ: ਨਿਹੱਥੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਰੂਰਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ

Both comments and pings are currently closed.