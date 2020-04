ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ Posted On April - 20 - 2020 ਪਰਮਇੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਵੈਇੱਛਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਚ ਵੀ ਟਰੇਂਡ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਸੀ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ (culture) ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ੁਦ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਹੇਠਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਣਾਓ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਬੇੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੌਕਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਸਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਸ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਜਟ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਈ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਵੈਇੱਛਾ’ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ) ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਆਏ ਹਨ।

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਗੀਅਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਗੱਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੈਂਪਲ ਫੀਲਡ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੀਲਡ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਕਰਫ਼ਿਊ ਵਿਚ ਘਿਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਾਹਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਫੀਲਡ ਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਬਿਜਲੀ ਫੀਡਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਕਈ ਪਿੰਡ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਨਾਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਗ਼ਲਤ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੜਨਾ ਅਤੇ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ-ਕਣੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵਗੈਰਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਫ਼ਿਊ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ਼ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐੱਚਬੀ (ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਬਾਈਕ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮੇ ਰਾਅ ਹੈਂਡ (ਗ਼ੈਰ ਸਿਖਿਅਤ) ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਭਰੇ ਕੰਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਾਮੇ ਆਰਥਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ਼ ਉੱਪਰ ਆ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਐੱਸਡੀਓ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਰਾਹੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਬਾਓ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਲਾਗ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਰੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਣ ਉੱਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਖਲਜਗਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੇਜਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਐਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ; ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖੋਖਲੀਆਂ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਖਚਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਆਹਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਗੇ? .

ਸੰਪਾਦਕੀ Comments Off on ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ

Both comments and pings are currently closed.