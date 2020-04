ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬੰਗਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀਲ Posted On April - 10 - 2020 ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਪਰੈਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਆਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਗਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਮੇਤ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਨੇੜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਗਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੰਗਾਲੀ ਪੇਸਟਰੀ ਸ਼ਾਪ ਦੀ ਛੱਤ ’ਤੇ 35 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੇਸਟਰੀ ਸ਼ਾਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 35 ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਸਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸ਼ਵਿਤ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਉਪਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਕਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਨ ਜੋ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 720 ਹੋਈ

ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 720 ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 430 ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ 75% ਲੋਕ ਤਬਲੀਗੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 51 ਰਹੀ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤਕ 12 ਲੋਕ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। 25 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ

ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗਾਣੂ ਰੋਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ-ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਉਪਰ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹਾਂ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ‘ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਇਲਾਕੇ

ਜੋ ਇਲਾਕੇ ‘ਹੌਟ ਸਪਾਟ’ ਮਿਥੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੜਪੜਗੰਜ, ਖਿੱਚੜੀਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਗਾਂਧੀ ਪਾਰਕ, ​​ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਲੀ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 6, ਐੱਲ 1 ਸੰਗਮ ਵਿਹਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਲੀ, ਸ਼ਾਹਜਾਨਾਬਾਦ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 1, ਸੈਕਟਰ 11, ਦੁਆਰਕਾ, ਦੀਨਪੁਰ ਪਿੰਡ, ਮਰਕਜ਼ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਬਸਤੀ, ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਵੈਸਟ (ਜੀ ਅਤੇ ਡੀ ਬਲਾਕ) ਖੇਤਰ, ਬੀ ਬਲਾਕ ਜਹਾਗੀਰਪੁਰੀ, ਐੱਚ 141 ਤੋਂ ਐੱਚ.1 180, ਗਲੀ ਨੰ. 14, ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ, ਮਨਸਰਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, ਵਸੁੰਧਰਾ ਐਨਕਲੇਵ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 9, ਪਾਂਡਵ ਨਗਰ, ਵਰਧਮਾਨ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, ਮਯੂਰ ਵਿਹਾਰ ਫੇਜ਼ 9, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਮਯੁਰਧਵਾਜ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, ਆਈ.ਪੀ. ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਗਲੀ ਨੰ. 4, ਐਚ. ਨੰ. ਜੇ-3/115 (ਨਗਰ ਡੇਅਰੀ) ਤੋਂ ਐੱਚ. ਨੰ ਜੇ ਜੇ 3-108 (ਅਨਾਰ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਚੌਕ ਵੱਲ), ਕਿਸ਼ਨ ਕੁੰਜ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 4, ਐੱਚ.ਜੇ.ਜੇ.-3/101 ਤੋਂ ਐੱਚ ਨੰ ਜੇ-3/107 ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁੰਜ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 5, ਏ ਬਲਾਕ (ਐੱਚ ਨੰ. ਏ- 176 ਤੋਂ ਏ-189 ਤੱਕ), ਵੈਸਟ ਵਿਨੋਦ ਨਗਰ, ਐੱਲ ਤੇ ਐੱਚ, ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਗਾਰਡਨ, ਜੀ.ਐੱਚ.ਜੇ. ਬਲਾਕਸ ਪੁਰਾਣੇ, ਸੀਮਪੁਰੀ, ਐੱਫ- 70 ਤੋਂ 90 ਬਲਾਕ, ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਕਲੋਨੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਖੰਡ, ਝਿਲਮਿਲ ਕਲੋਨੀ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਜੇ.ਜੇ. ਕਲੱਸਟਰ, ਦੱਖਣੀ ਮੋਤੀ ਬਾਗ, ਸਦਰ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏਸੀਪੀ) ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਦੌਰਾਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

