ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ: ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸੀਲ

ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ: ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸੀਲ Posted On April - 2 - 2020 ਲਖਵੀਰ ਚੀਮਾ

ਟੱਲੇਵਾਲ, 1 ਅਪਰੈਲ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ, ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬੁਢਲਾਡਾ (ਐੱਨਪੀ ਸਿੰਘ): ਇਸ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਹੱਦਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ 85 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 15, ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 8 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਹ, ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਣਾ ਬਰੇਟਾ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਬੋਹਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਾਣ ਆਉਣ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਖ਼ਤ ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ (ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਕਰਫਿਊ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਲਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਸਾ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੇਤ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ-ਜਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 15 ਪੁਲੀਸ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਪੁਲੀਸ ਨਾਕੇ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸਿਰਸਾ (ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ): ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਲੱਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।

