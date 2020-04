ਕਰੋਨਾ: ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬੰਦ Posted On April - 8 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਪਰੈਲ

ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 18 ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਤੇ 16 ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਾਰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਵੀ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 24 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਘਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ/ਹਰਿਆਣਾ Comments Off on ਕਰੋਨਾ: ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬੰਦ

Both comments and pings are currently closed.