ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ: ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਥਾਣੇਦਾਰੀ Posted On April - 18 - 2020 ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ* ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ 1948 ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਸੈਫ, ਯੂਐੱਨਓ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 7 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚ ਹੀ 1976 ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੋਜਾਂ ਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤਹਿਤ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਬਿਮਾਰੀ) ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ 11 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਾਸਕ, ਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਦੇਹ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ।

ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਰੁਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਫੈਲਣ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣਗੇ। ਪਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫੰਡ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਚੀਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਜਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਸਮਝਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਹਿਲ ਸੀ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ: ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। * ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਸੰਪਰਕ: 98158-08506

