ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ: ਸਭ ਖੌ਼ਫ਼ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ Posted On April - 19 - 2020 ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ*

ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਖ਼ੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲਮ ਰਾਹੀਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ‘‘ਪਤਨੀ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤੀਂ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਕੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇਖਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।’’ ਇਕ ਭੈਣ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ, ‘‘ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਦੋ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 87 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫੋਨ ਆਏ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ।

ਡਰ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਹੀ ਦਿਸੇ ਤਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ 7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਨੇ?

ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮ ਲੱਛਣ, ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਗਲੇ ਵਿਚ ਖਰਾਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਗਰੀਬ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੁਕਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਚੈੱਕ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਤੋਂ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਛੁਟਣ ਦਾ ਡਰ। ਤੀਸਰਾ ਵਰਗ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ-ਠਾਕ, ਸਿਹਤਮੰਦ। ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾ ’ਚੋਂ ਵਾਇਰਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਖ਼ਬਾਰ, ਦੁੱਧ, ਬਰੈੱਡ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ‘‘ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ’ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?’’

ਇਸ ਖੌ਼ਫ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਰਗ ਹੈ, ਜੋ ਉਂਝ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆਵੇਗੀ। ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 15-20 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਘਰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਂ, ਉੱਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖੌ਼ਫ਼। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਮਰਾਂਗੇ।

ਇਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖ਼ੌਫ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀਆਂ। ਨਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਕਹਿਰ-ਕਹਿਰ, ਖ਼ਤਰਾ-ਖ਼ਤਰਾ’ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂ ਹਾਲਾਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਖੌ਼ਫ਼ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਓਂਤ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਕੌਣ-ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੋਂ ਡਰ, ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਨੋਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ।

* ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਸੰਪਰਕ: 98158-08506

ਪੰਜਾਬ Comments Off on ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ: ਸਭ ਖੌ਼ਫ਼ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ

Both comments and pings are currently closed.