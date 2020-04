ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ: ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ

ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ: ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ Posted On April - 20 - 2020 ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ* ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਕਹੇ ਪਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ?’, ‘ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ?’ ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 208 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫਿਕਰ ਕਈ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੱਸੇ-ਸੁਝਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਵਿਚ ਪਏ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਊ ਵੀ ਸਨ। ਲੌਂਗ, ਦਾਲਚੀਨੀ, ਤੁਲਸੀ, ਹਲਦੀ ਦੇ ਕਾਹਵੇ ਆਦਿ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਖੂਬ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਡਰਾਉਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ‘ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ’ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਘਰ ਵਿਚ ਕੈਦ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ।

ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੰਕਟਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਸਬੰਧ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੱਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਚਾਲ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਆਸਵੰਦ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਸਵੰਦ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ ਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤਣਾਅ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਆਦਿ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤੀ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਯੋਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਚੌਕ ਵਿਚ ਉਡੀਕਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਓ।

ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੰਜ ਧਰਾਤਲਾਂ ’ਤੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਾਰ ਜੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਭੁੱਖ, ਦੂਸਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਆਪਸੀ ਮੇਲਜੋਲ ਤੇ ਚੌਥੇ-ਪੰਜਵੇਂ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਖ਼ਮ ਕਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ-ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਹੁਣ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਯੋਗ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥ-ਸੰਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

* ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਸੰਪਰਕ: 98158-08506

