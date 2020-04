ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ Posted On April - 13 - 2020 ਬੀ.ਐਸ.ਚਾਨਾ

ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 12 ਅਪਰੈਲ

ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਣੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਖੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਖੇ ਆਉਂਦੇ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਏ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਔਸਤਨ 40 ਤੋਂ 45 ਪਾਠ ਚਲਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹੁਣ 10 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਠ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਏ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

