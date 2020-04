ਕਰੋਨਾ: ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ Posted On April - 11 - 2020 ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 10 ਅਪਰੈਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਖ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਜਾਂ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਕੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਚੈੱਕਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਮਾ ਢਿੱਲਾ-ਮੱਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ, ਖੰਘ ਜਾਂ ਜੁਕਾਮ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੈੱਲਪਲਾਈਨ 104 ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਜਾਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਆਪਣੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਧੁਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਹੱਥੀਂ ਵੱਢ ਕੇ ਤੂੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਾਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਢਕੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਲੁਧਿਆਣਾ Comments Off on ਕਰੋਨਾ: ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

Both comments and pings are currently closed.