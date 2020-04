ਕਰੋਨਾ: ਕਣਕ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ Posted On April - 17 - 2020 ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ*/ਕਮਲ ਵੱਤਾ** ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਠੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ 1350 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਮਦ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਮਾਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਖਰੀਦ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਤਬਕਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ।

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਇਸ ਖਰੀਦ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਖਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਠੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੱਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਣਕ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਉਂਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦ ਢੰਗ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ।*

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ।**

Ticker, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿਖਿਆ Comments Off on ਕਰੋਨਾ: ਕਣਕ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ

Both comments and pings are currently closed.