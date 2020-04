ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: 300 ਝੁੱਗੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ Posted On April - 18 - 2020 ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 17 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਥੇ ਚਮਰੰਗ ਰੋਡ ’ਤੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਸੀ 300 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਪਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ।

ਚਮਰੰਗ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਿ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਿਤਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੋਰ 15 ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਮੰਡਲ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਠੱਪ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚਤ ਵਜੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਬਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਸਕਣ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮ ਭਵਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਤੇ ਵੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਮਦਦ ਮੁਹਈਆ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਮੁਹਈਆ ਕਰੇ।

