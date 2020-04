ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਵਿਗੜਣਗੇ ਹਾਲਾਤ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਵਿਗੜਣਗੇ ਹਾਲਾਤ Posted On April - 29 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮੁੜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦਮ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲੰਗ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਟਰੱਸਟੀ ਅਤੇ ਸਰ ਗੰਗਾਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰੌਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਾ ਘੱਟਦਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਫੈਲਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੇਗਾ।’’

-ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ

