ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਦੂਰੀ ਵੀ ਵਧੀ Posted On April - 7 - 2020 ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ*

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਕ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਆਦਿ। ਉਂਜ ਇਕ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ। ਇਸੇ ਸਮਝ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਡਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਵੀ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀ.ਵੀ. ਦੇਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ, ਤਾਲੀ-ਥਾਲੀ ਅਤੇ ਦੀਵੇ-ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹਨੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਲੀ-ਥਾਲੀ ਨਾਲ ਪਟਾਕੇ ਤੇ ਢੋਲਕ ਨਾਲ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਨੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੀ ਬਣਾ ਛੱਡੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਘੜਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਏ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਿਆਣੇ-ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ, ਗਰੀਬਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਟੀ.ਵੀ. ’ਤੇ ਆਪਸੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ-ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੰਚ ਦੋਸਤੀਆਂ ਤੋੜਨ, ਦੋਸਤੀ ਲਈ ਆਏ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸੀ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ, ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੌਣਕ ਪਰਤੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਨ ਵਿਚ ਆਈ ਤਰੇੜ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ।

ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੀਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪਰ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਾਵਾਕਿਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਰਕ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਹੀ ਹੈ।

* ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਸੰਪਰਕ: 98158-08506

