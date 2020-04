ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਈ Posted On April - 15 - 2020 ਮੈਡਰਿਡ/ਪੈਰਿਸ, 14 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਸਪੇਨ ਵਿਚ 18,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੇਨ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।

ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਤਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 1,20,013 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 98 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੂਹਾਨ ਵਿਚ 89 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਯੂਰੋਪੀ ਮੁਲਕਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮੁੜ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿਚ 89 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 2000 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਡਨ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 11,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ 1033 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ 11,445 ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਗਿਣਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। -ਏਐਫਪੀ

