ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ: ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਦਲ Posted On April - 4 - 2020 ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਥੰਮ੍ਹ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਕਟ ਲੰਬਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਣੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਤੇ ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਸਾਮਰਾਜ ਲਈ ਹਊਆ ਸਨ, ਇਸ ਹਊਏ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜ ਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੀ ਪਰ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸਨਅਤ ਕੀ ਕਰੇ? ਗੋਲੇ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰਸਾਇਣਕ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਕੀੜੇਮਾਰ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਦ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਬੀਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਖੋਜ ਕਰਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਖੋਜ ਲਈ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਰਮਨ ਬੋਰਲੌਗ ਸੀ। ਉਹ 1967 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਛਲਕੇ ਉਠਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਿਲਾਉਂਦਾ ਖਾਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਾਦ ਦਿਓ, ਖਾਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਜਨ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਰਸਾਇਣ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਡਲ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੀ।

ਹੁਣ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਤੇਲ, ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੋਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਹਾਲ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਹੈ। ਮੰਦੇ ਭਾਗੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਣਨ ਤੱਕ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਡੀਏਪੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਅਨਾਜ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਡੀਏਪੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ ‘ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਲੂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਖਾਦ ਦੇ ਗੋਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਾਰਨ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅਥਾਹ ਖ਼ਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਪਰੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 30% ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਡਕਾਰ ਲਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ 83% ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਹਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝਾੜ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਤਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਲਣ ਵਾਲਾ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਬੌਣੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਡੀਐੱਸ ਕੰਗ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਢਲਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੰਜਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਚੌਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਪਰ ਚੌਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਚਿਹਰਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣੇਗੀ? ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਗੀ? ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵ ਦਵਾਈ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੈਕਸੀਨ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਅਜੇ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਸਰੀਰ ਇੱਕ, ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣੀ ਪਊ।

ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਫ਼ਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਕਰਿਆਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲੂ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਮਕ ਤੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਬਣ ਗਈ, ਜੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਲੰਬਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸਥਿਤੀ ਡਰਾਉਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ।

ਇਸ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਆਧਾਰਿਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੰਢਣਸਾਰ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਦੂਜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਫੌਰੀ ਕਾਰਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਚ ਕਮਾਦ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖੰਡ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਦਲਵੇਂ ਅਨਾਜ ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਖ਼ੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਦ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਊ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ/ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਗੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ਲਦਾਰ ਦਰੱਖਤ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਬੂਟੇ ਫ਼ਲਦਾਰ ਹੀ ਹੋਣ। 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਇਕ ਕਦਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲੀਏ, ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਹਰਿਆਲੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਾਂਗੇ। *ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ।

ਸੰਪਰਕ: 78378-22355

