ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤ ਦਾ ਪਿੰਡ ਚੈਨੇਵਾਲ ਸੀਲ Posted On April - 20 - 2020

ਬਟਾਲਾ, 19 ਅਪਰੈਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੈਨੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਥਾਣੇ ਦੀ ਐੱਸਐੱਚਓ ਦੀ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਚੈਨੇਵਾਲ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਐੱਸਆਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਏਐੱਸਆਈ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਐੱਸਐੱਮਓ ਡਾ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਐੱਸਐੱਮਓ ਧਿਆਨਪੁਰ ਡਾ. ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਿੰਡ ਚੈਨੇਵਾਲ ਪੁਹੰਚੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ 72 ਸਾਲਾ ਮਾਤਾ ਪਿੰਡ ਪਠਲਾਵਾ ਪੁੱਜੀ ਬੰਗਾ (ਸੁਰਜੀਤ ਮਜਾਰੀ): ਪਠਲਾਵਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ (72) ਘਰ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ’ਤੇ ਫ਼ਤਹਿ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 6 ਹੋਰ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਏ ਜਲੰਧਰ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 47 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਮਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ 65 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਸਤੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 98 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਜਣੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 39 ਸਾਲ, 42 ਸਾਲ, 27 ਸਾਲ, 36 ਸਾਲ ਤੇ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਮੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਏ ਸਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ

