ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ Posted On April - 7 - 2020 ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਈ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 6 ਅਪਰੈਲ

ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬਿਰਧ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ 69 ਸਾਲਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਪਰ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਲਾਸ਼ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਹ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਪੁੱਜੇ। ਉਥੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚਿਤਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਅਗਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਅਗਨੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂੂਰੀ ਕਿੱਟ ਪਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, 10 ਤੋਂ 12 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਅਗਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕਿੱਟ ਪਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਅਗਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਲਈ

ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਖੁਦ, ਐੱਸਡੀਐਮ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਰਓ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੱਥੋਵਾਲ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ’ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਤਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਕਰ

ਮਾਛੀਵਾੜਾ, 6 ਅਪਰੈਲ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੁਬਾਣਗੜ੍ਹ ਦੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ (59) ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ।

ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ

ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਤੇ ਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ’ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਜ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਚ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ Comments Off on ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

Both comments and pings are currently closed.