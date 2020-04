ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ Posted On April - 20 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਪਰੈਲ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਡੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਵਤੀ ਸਰਾ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ‘ਸਰੀ’ ਵਾਰਡ (ਗੰਭੀਰ ਸਾਹ ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀ) ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰੀਬੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1900 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 43 ਵਿੱਚੋਂ 24 ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੀ। ਨੌਂ ਦੀ ਉਮਰ 50-60 ਤੇ 10 ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।

ਅੱਠ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿੱਚ ਆਏ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਨੇੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਣੇ ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 2 ਡਾਕਟਰ ਤੇ 6 ਨਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪੀੜਤ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਕਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਆਈਸੀਯੂ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤੁਗ਼ਲਕਾਬਾਦ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣਿਆ

ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਖੂੰਜੇ ਸਥਿਤ ਪੁਰਾਤਨ ਇਲਾਕੇ ਤੁਗ਼ਲਕਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ 38 ਮਰੀਜ਼ ਇਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਗ਼ਲਾਕਾਬਾਦ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 94 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। 3 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਚਾਂਦਨੀ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ।

