ਕਰਿਆਨੇ ਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ Posted On April - 11 - 2020 ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਜਗਰਾਉਂ, 10 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖੌਫ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਕਰਫਿਊ ਦੇ 19 ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੋਪੜੀ) ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੌਦਾ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਓਟ ਵਿਚ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਖ਼ਤਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁੱਟ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਲੋਕ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਵੋ। ਇਸ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਲੰਗਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

