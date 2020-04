ਕਰਫਿਊ: 24 ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ 33 ਜਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਕਰਫਿਊ: 24 ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ 33 ਜਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ Posted On April - 12 - 2020 ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 11 ਅਪਰੈਲ

ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਏ, ਘੁੰਮਣ ’ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਡਾਬਾ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਢਿਲੋਂ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਿੰਡ ਲੋਹਾਰਾ ਵਾਸੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਆਟੋ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿਚ 24 ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 14 ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ 24 ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਥਾਣਾ ਦਰੇਸੀ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਥਾਣਾ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊ ਕੁਲਦੀਪ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਲੋਕੇਸ਼ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੜਕ ’ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨੰਦ ਕਲੋਨੀ ਮੁਰਾਦਾ ਵਾਸੀ ਸੁਮਿਤ, ਹਾਮੀਦਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਖੰਨਾ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜੈ ਰਾਮ, ਸੁਬੋਧ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਤ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਬਹਾਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਡਾਬਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹੈਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹੈਬੋਵਾਲ ਥਾਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਿਟੀ ਵਾਸੀ ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ, ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ-8 ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਸੰਤੋਖ ਵਰਮਾ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਣੇ ਰਿੰਕੂ ਗਿੱਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੱਪੂ ਗੁਪਤਾ, ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ-7 ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਠਾਕੁਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਛੱਡੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਛੇ ਵਜੇ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ 33 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 22 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ 33 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

