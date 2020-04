ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਲੱਡੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੀਂ ਪਾਇਆ Posted On April - 16 - 2020 ਅਸ਼ਵਨੀ ਗਰਗ

ਸਮਾਣਾ, 15 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੇ ਅਚਾਨਕ 25 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੱਡੂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਰ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਤੇ ਲੇਬਰ ਨੇ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੱਡੂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਮਾਣਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਭਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ’ਚ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਲੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਲੱਡੂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਫਿਊ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਡੂ 25 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਲੱਡੂ ਖਾਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲੱਡੂ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਲੱਡੂ ਆਏ ਕਿਥੋਂ ਕਿਊਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਲੈਣ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਪਸ ’ਚ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਹਦਿੰਆਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਲੱਡੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੀਂ ਪਾਇਆ

Both comments and pings are currently closed.