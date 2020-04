ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਕੇਸ ਦਰਜ Posted On April - 6 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਤਪਾ ਮੰਡੀ, 5 ਅਪਰੈਲ

ਸਿਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਤਪਾ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਪੱਪੂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਨ ਪੁੱਤਰ ਜਮਾਰੀ ਸਿੰਘ ਵਸੀਆਨ ਤਪਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਈਰੂਪਾ (ਪੱਤਰ ਪੇ੍ਰਕ): ਥਾਣਾ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਾਈਕਾ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੈਕੀ ਕੁਮਾਰ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਭਾਈਰੂਪਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੁਕਤਸਰ (ਨਿਜੀ ਪੱਤਰ ਪੇ੍ਰਕ): ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਥਾਣਾ ਕਬਰ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਸਰਾਂਵਾ ਬੋਦਲਾ ਦੇ ਜੱਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਥਾਨਾ ਕੋਭਾਈ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਦੋਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਾਸੀ ਤੋਤਾ ਰਾਮ, ਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੂ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੰਡੀ ਅਰਨੀਵਾਲਾ (ਪੱਤਰ ਪੇ੍ਰਕ): ਥਾਣਾ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡ ਡੱਬ ਵਾਲਾ ਕਲਾਂ ’ਚ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਐਸਐਚਓ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

