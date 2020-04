ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਜਾਰੀ

ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਜਾਰੀ Posted On April - 2 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 1 ਅਪਰੈਲ

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ, ਕਰਿਆਨਾ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਆਦਿ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁੱਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਜੀ, ਫਰੂਟ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਤੇ ਮਨਚਾਹੇ ਰੇਟ ਲਾ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਰੇਟ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ’ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਉਕਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਤੈਅ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਵੇਚਦੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

