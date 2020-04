ਕਰਫਿਊ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ; ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਕਰਫਿਊ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ; ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ Posted On April - 4 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 3 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੱਗੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਰਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਡੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਧਰ-ਉਧਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ।

ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚਾਰ ਆਰਜ਼ੀ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਵਨ ਤੇ ਬਹਾਦਰਕੇ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਐੱਸਡੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਭਾਲ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ Comments Off on ਕਰਫਿਊ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ; ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

Both comments and pings are currently closed.