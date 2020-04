ਕਰਫਿਊ: ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ

ਕਰਫਿਊ: ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ Posted On April - 5 - 2020 ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 4 ਅਪਰੈਲ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 95 ਵਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਮਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਜੋ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀ ਥੋਕ ਭਾਅ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਘਰ-ਘਰ ਸਬਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਘਰ-ਘਰ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਹੋਲਸੇਲ ਸਬਜ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਮਾਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ 95 ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੁਝ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੈਂਡਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਛੋਟੇ ਵੈਂਡਰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੋਲਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਏ, ਉੱਧਰ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਅ ’ਤੇ ਮਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਅ ਦਾ ਖੇਡ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਹੋਲਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਭਾਅ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਂਡਰ ਨੇ ਕਿਸ ਭਾਅ ’ਤੇ ਮਾਲ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੈਂਡਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।

