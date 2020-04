ਕਰਨਾਟਕ ਵਾਇਰਸ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ Posted On April - 9 - 2020 ਬੰਗਲੂਰੂ, 8 ਅਪਰੈਲ

ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀ ਐੱਸ ਯੇਡੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਹਿਮ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 30 ’ਚੋਂ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 181 ਕੇਸ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 28 ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਯੇਡੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਬੰਗਲੂਰੂ ’ਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

