ਕਣਕ ਭੰਡਾਰਨ: ਤਾਲਾਬੰਦੀ ’ਚ ਫਸ ਗਏ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕਰੇਟ Posted On April - 13 - 2020 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਪਰੈਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰਨ ’ਚ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਐਤਕੀਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰੇਟ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ 13.85 ਲੱਖ ਕਰੇਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕਰੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ 13 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1824 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕਰੇਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 45 ਲੱਕੜ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 13.85 ਲੱਖ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕਰੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਮਿੱਲਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੇਟ 491 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੇਟ 40 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਕਰੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ 135 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ 3691 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕਰੇਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਜ, ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਢੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਢੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 15 ਅਤੇ 20 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਸੁੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਣਕ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।

