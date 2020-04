ਕਣਕ ਦੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਢੀ ਹੋਈ Posted On April - 28 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਫਸਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੁਨਯ ਸਲਿਲਾ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ’ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

