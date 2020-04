ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ

ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ Posted On April - 17 - 2020 ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 (ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ) ਸਬੰਧੀ ਬਚਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਢਾਈ-ਗਹਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਾਣੂ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ।

ਸੰਦ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਾਣੂ ਰਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ: ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ! ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਅਤੇ ਸੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ; ਕਿ ਵਾਢੀ ਲਈ ਦਾਤਰੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੀਅਰਰਿੰਗ, ਰੇਸ ਲੀਵਰ, ਗੀਅਰ ਲੀਵਰ, ਲਿਫਟ ਲੀਵਰ, ਸੀਟ, ਸੀਸ਼ਾ (ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤਵ ਵਾਲੇ ਲੀਵਰ) ਥਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਰੁੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਣਾਲੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਹੁੱਕ, ਸਪਰੇਅਰ ਲਾਂਸ ਆਦਿ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ: ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਾਬਣ/ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਸੋਡੇ ਨਾਲ ਘੁਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ (1%) ਦੇ ਘੋਲ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ (3 ਸਟੈਪ) ਕਰੋ: (a) ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ/ਸੋਡੇ ਦਾ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਸਪਰੇਅਰ ਨਾਲ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਵੱਡੇ, ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸ਼ੈੱਡ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਲਈ ਏਅਰੋ ਬਲਾਸਟ ਸਪਰੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਰੇਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਹੇਗੀ (b) ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਤਹਿ ਨੂੰ ਧੋਵੋ ਅਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੁੱਕਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਜੀਵਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ (1%) ਪਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ (ਨੋਟ: ਇਸ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਪਾਲੀਥੀਨ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿਉ। ਸਪਰੇਅ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ’ਤੇ ਨਾਂ ਪੈਣ ਦਿਓ)।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੁਹਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਾਣੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲ/ ਸਪਿਰਟ ਨਾਲ ਗਿੱਲੇ ਕੀਤੇ ਫੰਬੇ/ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ:

* ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ-ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।

* ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

* ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕੱਪੜੇ, ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ।

* ਰੋਟੀ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ।

* ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਬੋਤਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰੋ।

* ਮਸ਼ੀਨ ਉਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ (ਚਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ) ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬਿਠਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ।

* ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ-ਥੋੜੇ ਵਕਫੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ/ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਜਾਂ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

* ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ।

* ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੁੱਕੋ।

* ਛਿੱਕ-ਖੰਘ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢੱਕੋ।

* ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨਾ ਲਾਓ।

* ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ।

* ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ/ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈਕਅੱਪ ਕਰਾਓ।

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ: ਕੰਬਾਈਨ ਅਤੇ ਸਟਰਾਰੀਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਰੋ (ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟਰੈਕਟਰ, ਕੰਬਾਈਨ, ਸਟਰਾਰੀਪਰ, ਥਰੈਸ਼ਰ ਆਦਿ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਬੈਟਰੀ, ਸਟਾਰਟਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰੰਟ ਵਾਲੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਸੁੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਗਹਾਈ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ/ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਕੱਸੇ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕਟਰ/ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਢਿੱਲੇ ਜੋੜਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਪਾਰਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏ ਅਤੇ ਚਿੰਗਿਆੜੀ ਨਾਲ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਉਪਰ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ! ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਕਣਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਲਓ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ 10 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਰੱਖੋ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆੜੀ ਡਿੱਗ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਣ ’ਤੇ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਨਮੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ/ਗਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫ਼ਸਲ ਸਿੱਲ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾੜ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਥਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਰੈਸ਼ਿੰਗ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਰਗੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਗ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਟਰਾਅ ਰੀਪਰ ਦਾ ਕਟਰਬਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਡਲੇ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਆਦਿ ਸਖਤ ਪਦਾਰਥ, ਜੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰਗੜ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਰੰਮਤ ਸਮੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨੇੜੇ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟੈਂਕਰ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅਰ ਟੈਂਕਰ ਖੇਤ/ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਜਨਰੇਟਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

Ticker, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿਖਿਆ Comments Off on ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ

Both comments and pings are currently closed.