ਕਣਕ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ Posted On April - 17 - 2020 ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਗੀਤ ਹੈ, ‘‘ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਰਾਖੀ, ਜੱਟਾ ਆਈ ਵਿਸਾਖੀ’’ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੂੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਣਕ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਪੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਗਦਾ ਹੈ 15 ਜਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚ ਫ਼ਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਪਗ 2000 ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਯਾਰਡ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੁਣ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚੇ ਹੀ ਪਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਕ, ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ 30×30 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪੇਂਟ ਜਾਂ ਕਲੀ ਨਾਲ ਖਾਨੇ ਵੀ ਬਣਵਾਏ ਹਨ। ਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਪਾਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 45 ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਜ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ਼ ਲਕੀਰ ਦਾ ਫ਼ਕੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਕਣ ਆਈ ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ‘‘ਓਲਾ’’ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਪਾਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 400 ਤੋਂ 500 ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਕਣਕ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਕਣਕ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਰਾਸਤਾ ਵਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਏ.ਸੀ. ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਘੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਲੇਮਾਨਸਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ। ਕੱਦੂਕਸ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਹੀ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਸਟਾਕ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਅ ਮਿਥਣ ਸਮੇਂ ਹਰ ਵਾਰ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਵਿਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਹੀ ਲੈ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਝੱਟ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਕਾਂਵਾਂਰੌਲੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠੇਗੀ। ਜੇ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਣਕ ਲਈ ਪਾਸਾਂ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਵਿਚ ਨਾ ਪਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਗੁਣੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭੀੜ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਘੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਗਾਹਕ ਕਿਸਾਨ ਵਾਰੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਮੰਗਵਾਏ ਜੋ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੋਲ ਕੇ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਜੇ ਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਤੋਰ ਦੇਵੇ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕੇਵਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਕਟਮਈ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਖਤੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੋਲਟਰੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਖਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਵੀ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖੇਤੀ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ 7 ਜਾਂ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਕਸਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੁੱਭਗੁਭਾਹਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੀਤ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ: 98142-28005

Ticker, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿਖਿਆ Comments Off on ਕਣਕ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ

Both comments and pings are currently closed.