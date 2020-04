ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ Posted On April - 16 - 2020 ਰਾਜਿੰਦਰ ਜੈਦਕਾ

ਅਮਰਗੜ੍ਹ, 15 ਅਪਰੈਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬਣਾਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁਰਥਲਾ ਮੰਡੇਰ, ਸਰਪੰਚ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੀਨਾ ਨੰਗਲ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮਤਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਢਾਈ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪਰਚੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 150 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਣਕ ਜੇ ਉਹ ਖੇਤ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਚੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੂਪਨ ’ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੇਖਾਕਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੂਪਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਕੂਪਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 80 ਕੁਇਟਲ ਕਣਕ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ 2 ਕੂਪਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਡੀ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 16 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ 18 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਵੰਡੇ

ਭਾਦਸੋਂ (ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ) ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਭਾਦਸੋਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੋਕਨ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੰਡਵੇਂ ਟੋਕਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਢਾਈ ਸੌ ਕੁਵਿੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜ ਕੂਪਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਲਈ ਪੱਕੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆੜਤੀ ਨਾਲ ਕੂਪਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ

Both comments and pings are currently closed.