ਐੱਸਐੱਮਓ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ Posted On April - 12 - 2020 ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੂਰ

ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ, 11 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਾਡੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ।

ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਛਾਣਾ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐੱਸਐੱਮਓ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੰਗਤ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸਐੱਮਓ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸਐੱਮਓ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ। ਐੱਸਐੱਮਓ ਦੇ ਬਾਈਕਾਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਐੱਸਐੱਮਓ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਸੰਗਤ ਨੇ ਐੱਸਐੱਮਓ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਐੱਸਐੱਮਓ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਸਐੱਮਓ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਮਾਲਵਾ

