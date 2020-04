ਐੱਫਏਡੀਏ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ Posted On April - 14 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਪਰੈਲ

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ (ਐੱਫ.ਏ.ਡੀ.ਏ.) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਫ.ਏ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਕਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਬੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਐੱਫ.ਏ.ਡੀ.ਏ., ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਟੋ ਡੀਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ/ਸਬਸਿਡੀ (ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ) ਦੀ ਹੱਦ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਐੱਫ.ਏ.ਡੀ.ਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਨਾਖਾਹਾਂ ‘ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ’ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਐੱਫ.ਏ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਹਰਸ਼ਰਾਜ ਕਾਲੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟੋ ਸਨਅਤ ਪਿਛਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 275 ਡੀਲਰ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ Comments Off on ਐੱਫਏਡੀਏ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ

