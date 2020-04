ਐੱਨਆਰਆਈ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਨਕਦੀ ਚੋਰੀ Posted On April - 24 - 2020 ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਭੁੱਲਥ, 23 ਅਪਰੈਲ

ਇੱਥੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬਜਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਚੋਰ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਐੱਲਸੀਡੀ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਬਜਾਜ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਕਿਸ਼ਨਾ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਗੁਰਾਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਗੁਰਾਦਿੱਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਖਿੱਲਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਐਲ ਸੀ ਡੀ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੈਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ, ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭੁਲੱਥ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਨਕਦੀ ਲੁੱਟੀ

ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ (ਸਿਮਰਤ ਬੇਦੀ): ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਕਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਵਡਾਲਾ ਜੌਹਲ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਕਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੋਰੀ; ਤਿੰਨ ਕਾਬੂ

ਆਦਮਪੁਰ ਦੋਆਬਾ (ਹਤਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ): ਪਿੰਡ ਚੋਮੋ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨਰੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੋਮੋ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਕੰਧ ਪਾੜ ਕੇ 5 ਪੇਟੀਆਂ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਬਲੂ ਅਤੇ 16 ਪੇਟੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਅਲੀਸ਼ਾ, ਲਵਲੀ, ਕਾਲੀ, ਬਲਰਾਜ ਉਰਫ ਲਾਖੀ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਚੋਮੋ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਾ ਵਾਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਸਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈੇ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

