ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ
ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 18 ਅਪਰੈਲ

ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੋਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਹੜੀ ’ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਦਸਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੰਗੀਤਾ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ’ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੋਹਨਦਈ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਈਐੱਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿੱਲ ਨਹਿਰ ਕੋਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੰਬਰ 7 ’ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਐਂਬੂਲੈਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਦੇਖ ਉਹ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਲਈ ਨਿਕਲ ਪਿਆ। ਰਸਤੇ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਨਾਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਏਟੀਆਈ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਐੱਸਆਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਪੁੱਜਿਆ, ਉਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤਿਆ।

