ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਫ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ Posted On April - 17 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਫ਼ਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

