ਏਅਰਟੈੱਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 3 ਮਈ ਤਕ ਵਧਾਈ Posted On April - 18 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪਰੈਲ

ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਪਲਾਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 3 ਮਈ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤਹਿਤ ਆਇਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਹੁਣ 3 ਮਈ ਤਕ ਬਿਨਾਂ ਰੀਚਾਰਜ ਦੇ ਕਾਲਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ 12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ

