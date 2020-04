‘ਉਡਦੇ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ‘ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ’ Posted On April - 7 - 2020 ਕੁਲਦੀਪ ਭੁੱਲਰ

ਮੌੜ ਮੰਡੀ, 6 ਅਪਰੈਲ

ਹਲਕਾ ਮੌੜ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਪੇਂਡੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ’ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਕਾ ਮੌੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਪਾਖਰ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਨਾ ਕਾਰ ਨੰ: ਐੱਚ.ਆਰ.24-ਐੱਨ 7004 ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਤ ਡੋਡੇ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ, ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜੋਧਪੁਰ ਸੈਣੇਵਾਲਾ ਪੇਟੀ ਨੰ: 1377 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਥਾਣਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੌੜ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 188, 270 ਅਤੇ 15, 61, 85 ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌੜ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਮਨੋਜ ਗੋਰਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਮੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਫੜੇ ਡੋਡੇ, ਅੱਧੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਛੱਡਿਆ; ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਮਲੋਟ (ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਇਥੇ ਦਾਨੇਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਦੋ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ ਡੋਡਿਆਂ ’ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਕੈਮਰੇ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬ… ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇਬ ਆਲਾ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੌਂਕ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੋਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ….., ਛੱਡਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਡੋਡੇ ਖਾਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ, ਉਹ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਡੋਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਡੋਡੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਾਲਵਾ

