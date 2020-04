ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ 20 ਤੋਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤਾਂ Posted On April - 17 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਪਰੈਲ

ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਸਨੈਪਡੀਲ ਜਿਹੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਫਰਿੱਜ, ਲੈਪਟਾਪ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 20 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ 3 ਮਈ ਤਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੋਧੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

