ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ 175 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ Posted On April - 21 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਪਰੈਲ

ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ 124 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 175 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਣਜਯ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 234 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ 124 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, 10 ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ 3 ਜਲਪਾਇਗੁੜੀ ’ਚ ਹਨ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 175.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ Comments Off on ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ 175 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ

Both comments and pings are currently closed.