ਈਡੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਨਿਹੰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ 39 ਲੱਖ ਨਕਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ Posted On April - 14 - 2020 ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਪਟਿਆਲਾ, 13 ਅਪਰੈਲ

ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਖਿਚੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ 39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਈਡੀ (ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ) ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲੀਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇਗੀ। ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗਾਂ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭੰਗ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਪਸਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਪਸਿਆਣਾ ’ਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇੰਦੂ ਬਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਪਸਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ 24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨੰਨਾ, ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੌਕੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਨਿਹੰਗ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਸੀਆਈਏ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਏਐੱਸਆਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਤੇ ਦੋ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੌਕੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਓ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਏਐੱਸਆਈ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਿੱਕਰ ਸੋਹੀ ਸਮੇਤ ਉਕਤ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਨਿਹੰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਗੱਡੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲੀ ਪਟਿਆਲਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ): ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਗੁੱਟ ਵੱਢਣ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਮੌਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ‘ਜਸੂਜਾ ਡੀਮੈਕਸ’ (ਨੰਬਰ ਪੀਬੀ 11-7415) ਵਰਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਟੇੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਿਚੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ 2016 ਮਾਡਲ ਇਹ ਗੱਡੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਭਟੇੜੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਟੇੜੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਿਚੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 2016 ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ 2016 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ’ਤੇ 20 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਗੱਡੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਜੋਂ ਸਬੰਧ ਹੈ।

