ਈਐੱਮਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੁਚਿੱਤੀ ’ਚ Posted On April - 1 - 2020 ਮੁੰਬਈ: ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ (ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ) ਸਮੁੱਚੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਉਪਾਅ ਐਲਾਨੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਉਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤ ਕੱਟ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨਿੱਜੀ, ਵਾਹਨ ਤੇ ਮਕਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋੋਹਲਤ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਹਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।’ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ’ਚ 0.75 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਉਪਾਅ ਐਲਾਨੇ ਸਨ।

-ਪੀਟੀਆਈ

