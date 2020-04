ਇੰਦੌਰ ’ਚ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ

ਇੰਦੌਰ ’ਚ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ Posted On April - 20 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 19 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦੌਰ ਨੇੜੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਲਗਪਗ 90 ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਦੌਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਲਕ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲਗਪਗ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਫਸ ਗਏ ਸਨ।

