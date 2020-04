ਇਹ ਆਟਾ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨਾ ਖਾਣ Posted On April - 23 - 2020 ਕੁਲਦੀਪ ਭੁੱਲਰ

ਮੌੜ ਮੰਡੀ, 23 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰਨ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਮੌੜ ਖੁਰਦ ਦੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿ ਖਰਾਬ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੌੜ ਖੁਰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਤਿ ਘਟੀਆ ਆਟੇ ਦੇ ਗੱਟੇ ਵੀਹ ਤੋਂ ਪੱਚੀ ਲੋੜਵੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਆਟਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈਓ ਭਰਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫ਼ੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਟਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

