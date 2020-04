ਇਕ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ, ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਇਕ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ, ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ Posted On April - 10 - 2020 ਪਿੰਡ ਭਰੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ‘ਕਾਣੀ ਵੰਡ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, 9 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਰੋਵਾਲ ਦੇ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੁਹੱਲਾ ਬਾਜੀਗਰ ਦੇ ਸੌ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ 100 ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਭਰੋਵਾਲ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਿਫਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਹੀ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ। ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 250 ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 25 ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੌ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਸਡੀਐਮ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਿੰਡ ਭਰੋਵਾਲ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤਕ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕੈਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਿਰਦੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਬਾਜੀਗਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Headlines, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਇਕ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ, ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ

Both comments and pings are currently closed.