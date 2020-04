ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫਰਾਰ Posted On April - 16 - 2020 ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ

ਸਮਾਣਾ, 15 ਅਪਰੈਲ

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਗਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨ ਦੇ ‘ਏਕਾਂਤਵਾਸ’ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਇਕ ਔਰਤ ਤੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਦਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਐੱਸਡੀਓ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਨੀ (35) ਪਤਨੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਗਾੜੀਆਂ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ 9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਬੀ ਪੁੱਤਰ ਬੈਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 23 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ‘ਏਕਾਂਤਵਾਸ’ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਫੱਟਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ 11 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਘਰ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਇਕ ਸਾਲਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਇੰਜ. ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਦਰ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਾ ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਐੱਸਆਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫਰਾਰ

Both comments and pings are currently closed.