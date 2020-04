ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ Posted On April - 24 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਭੁਲੱਥ, 23 ਅਪਰੈਲ

ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਖੱਸਣ ਸਥਿਤ ਆੜ੍ਹਤ ਦੀ ਫਰਮ ਜੰਮੂ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਭੁਲੱਥ ਜੁਗਰਾਜ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਫੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਭੁਲੱਥ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੀਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮੈਸਰਜ਼ ਜੰਮੂ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ

Both comments and pings are currently closed.