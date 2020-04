ਆਸਟਰੇਲੀਆ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ Posted On April - 29 - 2020 ਮੈਲਬਰਨ, 29 ਅਪਰੈਲ

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 4.5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ 1100 ਆਸਟਰੇਲਿਆਈ ਡਾਲਰ (716 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਮਿਲਣਗੇ।

Ticker, ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਆਸਟਰੇਲੀਆ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ

Both comments and pings are currently closed.